Infezione da virus herpes simplex (HSV) nei neonati

Aciclovir

Ai neonati che presentano un’infezione diffusa si somministra il farmaco antivirale aciclovir in vena (per via endovenosa) per 3 settimane e poi per via orale per 6 mesi. Ai neonati che presentano un’infezione localizzata si somministra aciclovir per via endovenosa per 2˜settimane. Questo farmaco non cura l’infezione, ma aiuta a prevenirne la diffusione e ne limita i sintomi.

Le infezioni oculari sono trattate anche con colliri di trifluridina, iododeossiuridina o vidarabina.

Ulteriori cure, come somministrazione di liquidi e respirazione assistita, vengono fornite al bisogno.