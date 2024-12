Di solito la NF1 è asintomatica, ma la maggior parte dei soggetti con NF1 sviluppa le caratteristiche macchie color caffellatte o i noduli sottopelle. I soggetti possono non notare queste macchie o i noduli. Tuttavia, se i neurofibromi esercitano una pressione sul nervo che circondano, i soggetti possono notare formicolio o debolezza nelle aree in prossimità dei noduli.

Nel 90% circa dei bambini affetti si sviluppano macchie color caffellatte. Hanno un colore bruno tipico del caffè con latte e si sviluppano sulla pelle del torace, della schiena, della pelvi e nelle pieghe dei gomiti e delle ginocchia. Si tratta di macchie piatte generalmente presenti dalla nascita o che compaiono durante la prima infanzia. I bambini senza neurofibromatosi possono presentare 2 o 3 macchie color caffellatte, ma quelli affetti da NF1 ne hanno 6 o più.

Neurofibromi e macchie color caffellatte Nascondi dettagli La foto mostra vari neurofibromi (protuberanze rosa o marrone chiaro) e macchie color caffellatte (chiazze piatte brunastre) sulla schiena di un soggetto affetto da neurofibromatosi di tipo 1. DOTT. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Neurofibromi Immagine MEDICIMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Sono comuni neurofibromi che si sviluppano nella cute. Tra i 10 e i 15 anni di età possono iniziare a comparire sulla pelle neurofibromi di varie forme e dimensioni. Possono essere meno di 10 o migliaia. Possono essere del colore della pelle o avere una colorazione rosa o marrone chiaro e di solito non causano altri sintomi.

I neurofibromi che si sviluppano sottocute possono provocare anomalie strutturali, ad esempio una curvatura anomala della colonna vertebrale (cifoscoliosi), deformità delle coste, allargamento delle ossa lunghe di braccia e gambe e difetti a carico delle ossa delle gambe o del cranio. Se è interessato l’osso attorno all’orbita oculare, gli occhi sono sporgenti. I neurofibromi che si sviluppano sottocute possono interessare anche i nervi che conducono dal cervello a varie parti della testa, del collo e del tronco (nervi cranici).

I neurofibromi che si sviluppano nei nervi possono interessare qualsiasi nervo del corpo. Spesso si sviluppano sulle radici dei nervi spinali (le parti del nervo spinale che emergono dal midollo spinale attraverso il rachide). In questa sede spesso non determinano alcuna conseguenza rilevante. Tuttavia, in caso di compressione del midollo spinale, i neurofibromi possono comportare gravi problemi, causando paralisi o alterazioni della sensibilità in diverse parti del corpo, in base alla parte della colonna compressa. Se i neurofibromi comprimono i nervi periferici, questi ultimi possono non funzionare normalmente e possono comparire dolore, formicolio, intorpidimento o debolezza. I tumori a carico dei nervi a livello del capo possono causare cecità, torpore, mancanza di coordinazione o debolezza.

Possono svilupparsi altri problemi. Tra questi troviamo:

Un tumore sul nervo ottico (chiamato glioma ottico)

Noduli di Lisch (formazioni benigne sull’iride, la parte colorata dell’occhio)

Protrusione nelle pareti arteriose (aneurismi) o ostruzioni delle arterie

Lieve ingrossamento della testa

Disturbi dell’apprendimento

Leucemia

Tumori cancerosi, talvolta nel cervello o lungo i nervi periferici

I gliomi ottici possono non provocare alcun sintomo oppure possono crescere sufficientemente da esercitare pressione sul nervo ottico e compromettere la vista o persino provocare cecità. Questi tumori possono di solito essere identificati entro i 5 anni di età e raramente si sviluppano dopo i 10 anni.

Noduli di Lisch nella neurofibromatosi Nascondi dettagli L’immagine mostra i noduli di Lisch, escrescenze brunastre sull’iride (la parte colorata dell’occhio). Su concessione dell’editore. Tratto da Kotagal S, Bicknese A, Eswara M: Atlas of Clinical Neurology. A cura di RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Generalmente la progressione della neurofibromatosi è lenta. Con l’aumento del numero di neurofibromi, le alterazioni neurologiche si intensificano.