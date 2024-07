Rosolia nel neonato

La vaccinazione anti-rosolia di tutte le ragazze e le donne in età fertile prima della gravidanza può prevenire l’infezione.

Le donne in gravidanza non immuni alla rosolia devono evitare chiunque sia affetto dalla malattia e ricevere il vaccino subito dopo aver partorito, in modo da essere immuni in eventuali gravidanze future. Non è possibile vaccinare le donne durante la gravidanza, perché il vaccino contiene virus vivi che potrebbero infettare il feto. A causa di questo rischio, tutte le donne che ricevono il vaccino anti-rosolia devono assicurarsi di non iniziare una gravidanza almeno per i 28 giorni successivi alla vaccinazione.

Se nelle prime fasi della gravidanza una gestante non vaccinata entra in stretto contatto con una persona infetta può ricevere un’iniezione di immunoglobuline per tentare di prevenire l’infezione.