Meningite nei bambini

Puntura lombare

Esami del sangue e delle urine

A volte esami di diagnostica per immagini

Per stabilire la diagnosi di meningite batterica il medico preleva un campione di liquor cerebrospinale (liquido presente attorno al cervello e al midollo spinale) mediante una procedura nota come puntura lombare (rachicentesi). Il liquor viene analizzato ed eventuali batteri in esso contenuti vengono esaminati e coltivati (coltura batterica) in laboratorio per essere identificati. A volte, i sintomi di meningite batterica sono causati da altre infezioni, come un'infiammazione del cervello (encefalite) oppure una meningite non batterica, pertanto il campione viene anche analizzato per escludere tali cause dei sintomi.

A volte non è possibile eseguire una puntura lombare perché il bambino presenta segni di aumento della pressione cerebrale, una lesione cerebrale o problemi di sanguinamento. In questi casi, il medico cerca di rilevare la presenza di batteri nel torrente ematico mediante l’emocoltura. Tali bambini vengono sottoposti a puntura lombare non appena è possibile farlo in sicurezza.

Vengono anche effettuati altri esami del sangue e analisi delle urine (analisi delle urine e urinocoltura).

L’ecografia e, più spesso, la risonanza magnetica (RMI) o la tomografia computerizzata (TC) sono analisi di diagnostica per immagini che possono essere utilizzate per determinare il grado di pressione sul cervello e l’eventuale presenza di un ascesso.