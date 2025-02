Prima della nascita, ecografia del feto o esami del sangue della madre

Prima della nascita, prelievo dei villi coriali, amniocentesi o entrambi

Dopo la nascita, aspetto ed esami del sangue del neonato

(Vedere anche Tecnologie di sequenziamento di ultima generazione.)

Prima della nascita la trisomia 13 può essere sospettata in base ai risultati di un’ecografia del feto. Talvolta i medici eseguono un esame per rilevare la presenza di acido desossiribonucleico (DNA) del feto nel sangue della madre e lo usano per diagnosticare un aumento del rischio di trisomia 13. Questo esame è detto screening prenatale non invasivo (NIPS) o analisi del DNA fetale libero circolante.

In caso di sospetta trisomia 13 sulla base dei risultati di questi esami, spesso la diagnosi viene confermata mediante un prelievo dei villi coriali, un’amniocentesi o entrambi.

Dopo la nascita l’aspetto fisico del neonato può suggerire la diagnosi di trisomia 13. Per confermarla, vengono analizzati i cromosomi del bambino mediante un esame del sangue.