Talvolta una puntura lombare

In caso di peggioramento dell’idrocefalo, uno shunt o un’apertura nei ventricoli

L’obiettivo del trattamento è

mantenere normale la pressione cerebrale

Shunt in bambino con idrocefalo Immagine

Il trattamento dell’idrocefalo dipende dalla causa, dalla gravità e dallo stadio di peggioramento del disturbo.

Se necessario, spesso la pressione all’interno del cervello può essere ridotta temporaneamente con punture lombari (rachicentesi) ripetute fino al posizionamento di uno shunt.

Se l’idrocefalo peggiora, il medico posiziona uno shunt ventricolare. Lo shunt è un tubicino di plastica che crea un percorso di drenaggio alternativo permanente per il liquido cerebrospinale. Il drenaggio del liquido cerebrospinale riduce la pressione e il volume del liquido all’interno del cervello. Il medico posiziona lo shunt nei ventricoli del cervello e lo fa scorrere sotto la cute dal capo fino a un’altra sede, in genere l’addome (cosiddetto shunt ventricolo-peritoneale o shunt VP). Lo shunt contiene una valvola che consente al liquido di abbandonare il cervello se la pressione diviene troppo elevata.

Benché alla fine, crescendo, alcuni bambini possano fare a meno dello shunt, è raro che il dispositivo venga rimosso a causa del rischio di sanguinamento e lesioni.

In alcuni bambini viene praticata una ventriculostomia. In questo intervento i medici non inseriscono uno shunt, creando invece un’apertura tra un ventricolo e lo spazio subaracnoideo nel cervello. Questa apertura consente il drenaggio del liquido in eccesso e il suo normale assorbimento. A volte è comunque necessario uno shunt, se la ventricolostomia non cura l’idrocefalo.

Dopo l’inserimento di uno shunt o una ventriculostomia, il medico misura la circonferenza cranica e determina come si sta sviluppando il bambino. Vengono eseguiti esami di diagnostica per immagini, come tomografia computerizzata o risonanza magnetica per immagini.