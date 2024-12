Infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) nei bambini e negli adolescenti

Aderenza significa assumere i farmaci secondo le indicazioni. Aderire agli schemi posologici dell’ART prescritti è estremamente importante. Se i bambini assumono i farmaci per l’ART meno spesso di quando prescritto, l’HIV nel loro sistema può rapidamente diventare resistente in modo permanente a uno o più di tali farmaci. Tuttavia, ai genitori e ai bambini può risultare difficile seguire e mantenere l’aderenza a regimi farmacologici complessi, cosa che può limitare l’efficacia della terapia. Per semplificare i regimi e migliorare l’aderenza, possono essere somministrate compresse contenenti tre o più farmaci. L’assunzione di tali compresse può essere necessaria solo una o due volte al giorno. Le formulazioni liquide dei farmaci ora hanno un sapore migliore, aspetto che può migliorare l’aderenza.

L’aderenza all’ART può essere più difficile per gli adolescenti rispetto ai bambini più piccoli. Gli adolescenti hanno difficoltà ad aderire anche ai regimi terapeutici per altre malattie croniche, come il diabete e l’asma (vedere anche Problemi di salute cronici nei bambini). Gli adolescenti desiderano essere come i loro coetanei e possono sentirsi emarginati a causa della loro malattia. Per loro, saltare o interrompere il trattamento può essere un modo per negare di avere una malattia. Ulteriori problemi che possono complicare il trattamento e ridurre l’aderenza negli adolescenti comprendono

Bassa autostima

Stile di vita caotico e non strutturato

Paura di essere isolati a causa della malattia

Talvolta, mancanza di sostegno da parte della famiglia

Inoltre, gli adolescenti possono non essere in grado di comprendere il motivo per cui i farmaci sono necessari quando si sentono bene e possono preoccuparsi molto riguardo agli effetti collaterali.

Malgrado i frequenti contatti con personale sanitario pediatrico, gli adolescenti infetti dalla nascita possono temere o negare la propria infezione da HIV o diffidare delle informazioni fornite dal personale sanitario. Talvolta, invece di confrontare direttamente gli adolescenti che hanno scarsi mezzi di sostegno in merito alla necessità di assumere i farmaci, il personale sanitario li aiuta a concentrarsi sulle questioni pratiche, ad esempio su come evitare le infezioni opportunistiche e su come ottenere informazioni sui servizi per la salute riproduttiva, sull’alloggio e sulla buona riuscita del percorso scolastico (vedere Transizione alle cure per adulti).