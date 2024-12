Fenilchetonuria (PKU)

Dieta a basso contenuto di fenilalanina

Per prevenire il ritardo mentale, l’assunzione di fenilalanina deve essere limitata (ma non eliminata del tutto perché indispensabile in minime quantità per vivere) iniziando dalle prime settimane di vita. Poiché tutte le fonti naturali di proteine contengono troppa fenilalanina per i bambini con PKU, questi ultimi non possono assumere carne, latte o altri cibi comuni contenenti proteine. Devono invece mangiare una varietà di cibi privi di fenilalanina, prodotti appositamente. Si possono assumere cibi naturali a basso contenuto proteico, come frutta, verdura e quantità limitate di alcuni cereali. Sono anche disponibili in commercio prodotti alimentari specifici, incluso latte per neonati senza fenilalanina.

I medici possono prescrivere integratori dell’aminoacido tirosina e un farmaco chiamato sapropterina, che aiuta ad aumentare la tolleranza alla fenilalanina.

Le donne con PKU che hanno in programma una gravidanza devono seguire la dieta raccomandata e tenere la PKU sotto controllo.