Disturbo depressivo e da disregolazione dell’umore nei bambini e negli adolescenti

Per la maggior parte degli adolescenti, psicoterapia e antidepressivi

Per i bambini più piccoli, psicoterapia seguita, se necessario, da antidepressivi

Assistenza a familiari e personale scolastico

Il trattamento dei disturbi depressivi dipende dalla gravità dei sintomi. Qualsiasi bambino con pensieri suicidari deve essere attentamente monitorato da un operatore di salute mentale esperto. Se il rischio di suicidio è abbastanza elevato, il bambino deve essere ricoverato per breve tempo per motivi di sicurezza.

Per la maggior parte degli adolescenti, una combinazione di psicoterapia e farmaci è più efficace rispetto a una sola delle due opzioni. Per i bambini più piccoli, invece, il trattamento non è così certo; può essere tentata innanzitutto la psicoterapia, ricorrendo ai farmaci in caso di necessità. La psicoterapia individuale, la terapia di gruppo e la terapia familiare possono essere efficaci. I medici inoltre danno consigli a familiari e personale scolastico su come aiutare i bambini a procedere nelle proprie abitudini quotidiane e nello studio.

I farmaci antidepressivi aiutano a correggere gli squilibri chimici nel cervello. Gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), come fluoxetina, sertralina e paroxetina, sono gli antidepressivi prescritti più comunemente ai bambini e agli adolescenti depressi. Alcuni altri antidepressivi, come gli antidepressivi triciclici (ad es. l’imipramina) possono essere leggermente più efficaci, ma tendono ad avere più effetti collaterali, pertanto sono usati raramente nei bambini.

Se viene identificata una carenza di folato nel liquido cerebrospinale, il trattamento con leucovorina (o acido folinico) può risultare utile.

Nei bambini, come negli adulti, la depressione spesso recidiva. Bambini e adolescenti devono essere curati per almeno un anno dopo che i sintomi sono scomparsi. In presenza di due o più episodi di depressione maggiore, il trattamento del bambino può continuare in modo indefinito.

Antidepressivi e suicidio Sono stati espressi timori che gli antidepressivi possano causare un lieve aumento del rischio di pensieri e comportamenti suicidari nei bambini e negli adolescenti. Questo dubbio ha causato una riduzione complessiva dell’uso degli antidepressivi nei bambini. Tuttavia, questa riduzione è stata associata a un aumento del tasso di decesso per suicidio, probabilmente perché, in questo modo, in alcuni bambini la depressione non è trattata adeguatamente. Alcuni studi condotti per dirimere la questione hanno determinato che il pensiero e i tentativi di suicidio aumentano molto poco nei bambini che assumono antidepressivi. Pertanto, la maggior parte dei medici ritiene che i benefici superino i rischi e che i bambini con depressione spesso traggano beneficio dal trattamento farmacologico, purché medici e familiari siano attenti ai sintomi di peggioramento o ai pensieri di suicidio. Che usino farmaci oppure no, la possibilità di suicidio è sempre una preoccupazione nei bambini o negli adolescenti depressi. Quanto segue può contribuire a ridurre il rischio: I genitori e gli operatori di salute mentale devono parlare della questione in modo approfondito.

Il bambino o l’adolescente deve essere adeguatamente controllato.

Regolari sessioni di psicoterapia devono essere incluse nel piano di trattamento.