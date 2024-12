Toxoplasmosi nei neonati

Le donne in gravidanza devono evitare di toccare le lettiere per gatti. Se questo non fosse possibile, devono cambiare tutta la lettiera ogni giorno, perché le uova di toxoplasma non diventano infettive prima di 24 ore circa dalla loro eliminazione da parte del gatto. Le donne devono inoltre indossare i guanti e poi lavarsi accuratamente le mani per ridurre il rischio di infezione.

Le donne in gravidanza devono mangiare carne ben cotta. Frutta e verdura devono essere lavate accuratamente o sbucciate e tutta la preparazione del cibo deve essere seguita immediatamente dal lavaggio delle mani.

Per ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione al feto, le gestanti infette possono ricevere l’antibiotico spiramicina. Tuttavia, questo farmaco non tratta il feto. Per prevenire ulteriormente la trasmissione, i medici possono anche somministrare la combinazione di antibiotici trimetoprim-sulfametoxazolo.