Panoramica sui batteri

Alcuni batteri sono naturalmente resistenti a determinati antibiotici.

I batteri sviluppano resistenza ai farmaci perché acquisiscono geni da altri batteri diventati resistenti oppure per una mutazione subita dai loro stessi geni. Per esempio, poco dopo l’introduzione della penicillina a metà degli anni ’40, alcuni singoli batteri della specie Staphylococcus aureus acquisirono geni che resero la penicillina inefficace contro di loro. I ceppi che possedevano questi geni speciali si dimostrarono avvantaggiati in termini di sopravvivenza nelle situazioni abituali in cui la penicillina veniva utilizzata per curare le infezioni. I ceppi di Staphylococcus aureus che non presentavano questi nuovi geni venivano uccisi dalla penicillina, consentendo ai restanti batteri resistenti alla penicillina di riprodursi e, nel corso del tempo, diventare più comuni.

Di conseguenza, i chimici hanno modificato la molecola della penicillina, creando un farmaco diverso ma simile, chiamato meticillina, in grado di uccidere i batteri resistenti alla penicillina. Subito dopo l’introduzione della meticillina, i ceppi di Staphylococcus aureus svilupparono geni che li resero resistenti alla meticillina e ai farmaci associati. Questi ceppi sono chiamati Staphylococcus aureus resistenti alla meticillina (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, MRSA).

I geni codificati per la resistenza a un farmaco riescono a passare alle generazioni successive di batteri o, a volte, perfino ad altre specie di batteri.

Più spesso si usano gli antibiotici, maggiore è la possibilità di sviluppare batteri resistenti. Pertanto, gli esperti raccomandano l’uso degli antibiotici solo quando è necessario e per il minor tempo possibile. In altre parole, gli antibiotici devono essere prescritti solamente per le infezioni causate da batteri e non per quelle causate da virus, come il raffreddore o l’influenza. La somministrazione di antibiotici a soggetti che, probabilmente, non hanno contratto un’infezione batterica, come quelli che presentano sintomi di tosse e raffreddore, non migliora la salute dei pazienti e aiuta invece a creare batteri resistenti. Poiché gli antibiotici sono stati utilizzati (anche impropriamente) in maniera molto diffusa, molti batteri sono resistenti a certi antibiotici.

I batteri resistenti possono trasmettersi da persona a persona. Poiché i viaggi internazionali sono così comuni, i batteri resistenti possono diffondersi in molte parti del mondo in breve tempo. La diffusione di questi batteri negli ospedali è particolarmente preoccupante. I batteri resistenti sono comuni negli ospedali poiché gli antibiotici sono spesso necessari; in aggiunta, il personale ospedaliero e i visitatori possono diffondere i batteri se non seguono attentamente le opportune procedure sanitarie. Inoltre, molti pazienti ricoverati sono immunodepressi e quindi più esposti alle infezioni.

I batteri resistenti possono anche essere trasmessi agli esseri umani dagli animali. I batteri resistenti sono comuni tra gli animali da allevamento, dal momento che gli antibiotici sono spesso somministrati regolarmente agli animali sani per prevenire le infezioni che possono compromettere la crescita o causare malattie. In molti Paesi l’uso degli antibiotici negli animali è stato vietato, per ridurre il rischio di: