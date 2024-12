Shigellosi

Liquidi salini

In caso di infezione grave, antibiotici

L’acqua e i sali persi a causa della diarrea vengono reintegrati con liquidi somministrati per via orale oppure, se l'infezione è grave, per via endovenosa.

In genere, le infezioni lievi si risolvono senza trattamento. Per le infezioni leggere che colpiscono adulti sani, normalmente non sono necessari gli antibiotici.

Tuttavia, spesso i medici prescrivono antibiotici per alcune persone, comprese quelle che

Sono molto giovani o molto anziane

si ha un sistema immunitario compromesso

Hanno un’infezione di grado da moderato a grave.

Le forme gravi di infezione possono richiedere il ricovero in ospedale al fine di somministrare liquidi salini per via endovenosa e trattare le complicanze, come la sindrome emolitico-uremica. Vengono somministrati antibiotici, come azitromicina, ciprofloxacina (per gli adulti) o ceftriaxone.

I farmaci antidiarroici (come difenossilato o loperamide) possono prolungare la durata dell’infezione e non devono essere utilizzati.