Antibiotici

Entrambi i tipi di febbre da morso di ratto vengono trattati con antibiotici come penicillina e ceftriaxone somministrati per via endovenosa e il successivo passaggio a un antibiotico come ampicillina, amoxicillina o penicillina per via orale. In caso di allergia alla penicillina viene prescritta la doxiciclina.

In caso di endocardite causata da Streptobacillus moniliformis, si impiega penicillina ad alte dosi in associazione con un altro antibiotico.