La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Gram-positivo Listeria monocytogenes e di solito si contrae consumando alimenti contaminati.

I batteri possono venire ingeriti consumando latticini contaminati o latte, verdure e carni crudi oppure alimenti refrigerati che non richiedono la cottura prima di del consumo.

Si manifestano febbre, brividi e dolori muscolari, oltre a nausea, vomito e diarrea.

La listeriosi può causare un aborto spontaneo o il travaglio pretermine nelle donne in gravidanza e gravi malattie o morte dei neonati.

L’identificazione dei batteri in un campione di sangue o nel liquido cerebrospinale conferma la diagnosi.

Gli antibiotici possono curare l’infezione.

La prevenzione richiede di evitare il consumo di alimenti potenzialmente contaminati, soprattutto qualora si sia a rischio di sviluppare una listeriosi invasiva.

Listeria monocytogenes risiede nell’intestino delle persone e di molti animali in tutto il mondo.

La maggior parte dei casi di listeriosi sono dovuti a:

Consumo di cibo contaminato

La listeriosi solitamente si acquisisce consumando alimenti contaminati. In tali casi, i batteri del genere Listeria possono penetrare nel flusso sanguigno e diffondersi ad altri organi. Raramente, i batteri del genere Listeria infettano la pelle di veterinari, agricoltori e altre persone che sono in contatto diretto con animali infetti (in particolare durante la macellazione e la manipolazione delle carcasse).

I batteri crescono nel cibo alle temperature del frigorifero e sopravvivono nel surgelatore. La pastorizzazione dei prodotti caseari distrugge i batteri. Un’adeguata cottura o riscaldamento del cibo uccide i batteri. Tuttavia, essi possono trovarsi in crepe o fessure piene di cibo e in aree inaccessibili di strutture commerciali ove si lavorano gli alimenti, e sono in grado di ricontaminare gli stessi alimenti. Se il cibo acquistato non richiede ulteriore cottura, i batteri residui vengono consumati con l’alimento e sono in grado di proliferare nei prodotti conservati in frigorifero, confezionati e pronti all’uso (che non richiedono cottura prima del consumo), senza modificare il sapore né l’odore dell’alimento.

Tra gli alimenti coinvolti in precedenti epidemie di listeriosi ci sono i formaggi a pasta molle (come i formaggi bianchi dell’America Latina, la feta, il Brie e il Camembert), le insalate gastronomiche (come l’insalata di cavolo crudo tritato), il latte non pastorizzato, gli affettati, i würstel di tacchino, altri tipi di würstel, i gamberetti, il salmone affumicato e il pollo poco cotto.

Listeriosi invasiva A volte i batteri dall’intestino entrano nel sangue circolante e invadono alcuni organi (listeriosi invasiva). I batteri possono diffondersi: I tessuti che rivestono il cervello e il midollo spinale (meningite)

Agli occhi

Le valvole cardiache (endocardite)

Alle articolazioni

All’utero e al feto, nelle donne in gravidanza In rari casi, possono formarsi raccolte di pus (ascessi) nel cervello e nel midollo spinale.

Fattori di rischio Negli Stati Uniti, la listeriosi invasiva si sviluppa solo in circa 1.600 persone all’anno, ed è letale per circa 260 persone. È più comune tra: Donne in gravidanza

Feti e neonati

Persone di età pari o superiore a 60 anni

Le donne in gravidanza hanno una probabilità circa 10 volte superiore di contrarre la listeriosi rispetto alla popolazione generale e le donne in gravidanza ispaniche circa 24 volte superiore rispetto alla popolazione generale. La listeriosi può causare aborto spontaneo, morte in utero e parto prematuro, ma nelle donne in gravidanza l'infezione di rado è grave o causa il decesso. Tuttavia, in rari casi, la madre affetta da listeriosi può trasmettere l'infezione al feto o al neonato, che a quel punto può ammalarsi gravemente (vedere Listeriosi nel neonato).

Sintomi della listeriosi Generalmente la listeriosi provoca brividi, febbre e dolori muscolari (come l’influenza) accompagnati da nausea, vomito e diarrea, e i sintomi si risolvono nel giro di 1-7 giorni. Se si sviluppa la listeriosi invasiva, i sintomi variano in base alla parte del corpo infettata. Se si sviluppa la meningite, i pazienti lamentano cefalea e rigidità nucale. Potrebbero presentarsi stato confusionale e perdita dell’equilibrio. L’infezione dell’utero o della placenta in una donna incinta può avere come conseguenza l’aborto spontaneo o la morte in utero del feto. Due terzi dei neonati sopravvissuti sviluppano la listeriosi, che può dar luogo a un’infezione del sangue (sepsi) o alla meningite. Il decesso si verifica in circa la metà dei feti infetti in prossimità o al termine della gravidanza.

Diagnosi della listeriosi Emocoltura o coltura del liquido cerebrospinale Per formulare la diagnosi di listeriosi, il medico preleva un campione di sangue oppure esegue una puntura lombare (rachicentesi) per ottenere un campione del liquido che circonda il cervello e il midollo spinale (liquido cerebrospinale). I campioni vengono inviati in laboratorio per far crescere (in coltura) i batteri. L’identificazione dei batteri nel campione conferma la diagnosi.

Trattamento della listeriosi Antibiotici Gli antibiotici possono guarire la listeriosi. Per la maggior parte delle infezioni da Listeria, come l’endocardite e la meningite, si somministrano in vena (per via endovenosa) gli antibiotici ampicillina e gentamicina. In caso di allergia alle penicilline, invece dell’ampicillina si utilizza la combinazione trimetoprim-sulfametoxazolo. Le infezioni agli occhi possono essere trattate con eritromicina per via orale oppure con trimetoprim-sulfametoxazolo per via endovenosa.

Prevenzione della listeriosi Gli alimenti sono frequentemente contaminati da batteri del genere Listeria. Questi batteri sono in grado di riprodursi alle temperature di refrigerazione; pertanto, alimenti leggermente contaminati possono diventare altamente contaminati durante la permanenza in frigorifero. È necessario adottare alcune precauzioni, soprattutto per le persone a rischio di gravi conseguenze in caso di infezione. Tali persone includono chi ha un sistema immunitario compromesso, donne in gravidanza e soggetti di età pari o superiore a 60 anni. Ad esempio, coloro che sono a rischio non dovrebbero consumare determinati alimenti: Formaggi a pasta molle prodotti con latte non pastorizzato (come feta, Brie, formaggi freschi e Camembert)

Latte crudo (non pastorizzato) e formaggi prodotti con latte crudo (sebbene la contaminazione da Listeria possa verificarsi dopo la pastorizzazione)

Alimenti refrigerati pronti per l’uso (come würstel, affettati, paté e preparazioni spalmabili a base di carne), tranne qualora vengano riscaldati a una temperatura interna di 73,9 °C o finché non siano fumanti appena prima di servirli

Pesce affumicato refrigerato (come il salmone o l’aringa sottoposti a diverse procedure di affumicatura o marinatura), eccetto qualora sia stato cotto Possono contribuire a ridurre il rischio di infezione le seguenti precauzioni: Refrigerare gli avanzi entro 2 ore in contenitori coperti e poco profondi, da consumare entro 3-4 giorni

Impostare la temperatura del frigorifero a valori non superiori a 4,4 °C

Impostare la temperatura del congelatore a valori non superiori a -17,8 °C