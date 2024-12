Il nostro corpo può superare alcune infezioni batteriche spontaneamente. Tuttavia, per molte infezioni batteriche, vengono prescritti:

Gli antibiotici, come la penicillina, sono farmaci antibatterici. Esistono molti tipi diversi di antibiotici. Ogni antibiotico agisce solo contro alcuni batteri.

In caso di una grave infezione batterica, potrebbero rendersi necessari il ricovero in ospedale e la somministrazione di antibiotici direttamente in vena (per via endovenosa [EV]).