Infezioni da Pseudomonas

Di solito, antibiotici applicati localmente, da assumere per bocca o somministrati per via endovenosa, a seconda della sede dell’infezione

L’orecchio del nuotatore può essere efficacemente trattato, nonché prevenuto, irrigando le orecchie con una soluzione di acido acetico (aceto) prima e dopo il nuoto. Oppure, l’infezione può essere trattata con un antibiotico topico, come la polimixina, applicato all’orecchio.

La follicolite da vasca idromassaggio spesso si risolve senza alcun trattamento.

Le infezioni oculari vengono trattate con gocce antibiotiche ad alta concentrazione, inizialmente applicate di frequente. Talvolta, gli antibiotici devono essere iniettati direttamente nell’occhio.

Spesso, è possibile trattare le infezioni delle vie urinarie sintomatiche con levofloxacina o ciprofloxacina per via orale. Se tali infezioni sono asintomatiche, solitamente non vengono trattate.

Le infezioni gravi dovute a Pseudomonas aeruginosa sono difficili da curare. L’otite esterna maligna, le infezioni interne (come la polmonite o l’infezione delle valvole cardiache) e le infezioni ematiche richiedono settimane di antibiotici somministrati per via endovenosa. Di solito basta un solo antibiotico, come il ceftazidime o la ciprofloxacina. Tuttavia, a volte è necessaria una combinazione di antibiotici, in quanto molti ceppi, in particolare quelli acquisiti nelle strutture sanitarie, sono resistenti a numerosi antibiotici. Il medico inizialmente sceglie un antibiotico solitamente efficace nella specifica area geografica, ma può cambiarlo a seguito delle analisi che indicano quali sono gli antibiotici più efficaci.

Per le infezioni delle valvole cardiache, oltre alla terapia antibiotica è solitamente necessario un intervento a cuore aperto per sostituire la valvola ( see sidebar Sostituzione di una valvola cardiaca).