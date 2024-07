Infezioni da Escherichia coli

Le persone affette da diarrea del viaggiatore devono bere molti liquidi.

Si può prescrivere loperamide per rallentare il passaggio del cibo attraverso l’intestino e, quindi, facilitare il controllo della diarrea. Questo farmaco non viene somministrato in caso di diarrea e febbre, diarrea con sangue, uso recente di antibiotici, presenza nelle feci di piccole quantità di sangue invisibili ad occhio nudo o ai bambini di età inferiore a 2 anni. Nei bambini e nei ragazzi di età compresa tra 2 e 18 anni l’uso di questo farmaco è limitato.

Se la diarrea è di entità da moderata a grave, per risolvere più rapidamente i sintomi vengono solitamente somministrati antibiotici (come azitromicina, ciprofloxacina o rifaximina). Generalmente, gli antibiotici non sono necessari in caso di diarrea di lieve entità.

Se la diarrea è accompagnata da febbre o è di tipo emorragico, è necessario consultare un medico.

L’antibioticoterapia preventiva (profilassi) è consigliata solo in caso di compromissione del sistema immunitario. L’antibiotico raccomandato più comunemente è la rifaximina. Alcuni viaggiatori possono prendere in considerazione l’assunzione di subsalicilato di bismuto, che non è un antibiotico, per la profilassi.