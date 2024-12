Cat-Scratch Disease

Esami del sangue

Talvolta emocoltura e test PCR

A volte biopsia di un linfonodo

Per diagnosticare la malattia da graffio di gatto, il medico valuta gli anticorpi contro il batterio presenti nel sangue (gli anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario per contribuire a difendere l’organismo dall’attacco di particolari agenti, come il batterio responsabile della malattia da graffio di gatto).

Nei soggetti molto malati o con un sistema immunitario compromesso, il medico può anche prelevare un campione di sangue e inviarlo a un laboratorio per far crescere (coltura) e identificare i batteri. In alternativa, il medico può inserire un ago in un linfonodo infetto per prelevare un campione di liquido. Quindi utilizza la tecnica della reazione a catena della polimerasi (PCR) sul campione per aumentare la quantità di DNA dei batteri, in modo da poterli rilevare più rapidamente.

Se la diagnosi non è chiara, soprattutto se si sospetta un cancro, il medico preleva un campione di tessuto da un linfonodo ingrossato (biopsia linfonodale) e lo fa analizzare.