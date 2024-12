Diagnosi delle malattie infettive

La quantità di microrganismi contenuta in molti campioni non è sufficiente per consentirne la visualizzazione al microscopio o l’identificazione attraverso altri esami. Pertanto, i medici normalmente cercano di far crescere i microrganismi in laboratorio (un processo definito coltura) fino a ottenerne un numero sufficiente per poterli identificare.

Il campione viene collocato in un piatto (piastra) o una provetta sterili, contenenti nutrienti specifici per favorire la crescita dei microrganismi. I nutrienti utilizzati sono diversi a seconda del microrganismo ritenuto responsabile dell’infezione. Spesso, nel piatto o nella provetta si aggiungono sostanze per interrompere la crescita dei microrganismi non responsabili della malattia sospetta.

Molti microrganismi, come i batteri responsabili delle infezioni delle vie urinarie o della faringite da streptococco, crescono facilmente in coltura; alcuni invece, come i batteri responsabili della sifilide, sono impossibili da isolare in coltura. Altri, come quelli che causano la tubercolosi e i miceti, possono essere sottoposti a coltura ma richiedono alcune settimane per crescere. Alcuni virus possono essere sottoposti a coltura, ma molti altri no.

Dopo che i microrganismi vengono sottoposti a coltura, si eseguono esami per identificarli e per stabilire fino a che punto siano sensibili ai farmaci antimicrobici (anche in termini di dosaggio).