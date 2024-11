Infezioni da Legionella

Coltura e analisi di un campione di espettorato o di liquido prelevato dai polmoni

Talvolta, analisi delle urine

Per diagnosticare l’infezione, il medico preleva campioni di espettorato o di liquido dai polmoni e li invia al laboratorio per far crescere (in coltura) i batteri e identificarli. Può venire eseguito l’esame con reazione a catena della polimerasi (PCR), che aumenta la quantità del DNA dei batteri rendendo quindi più semplice la loro identificazione.

Un campione di urina può essere analizzato per verificare la presenza di specifiche sostanze prodotte dai batteri (antigeni). Queste analisi non consentono di rilevare alcuni tipi di batteri del genere Legionella, ma sono in grado di individuare il tipo che causa la maggior parte delle infezioni.

Viene eseguita una radiografia del torace per verificare la presenza di polmonite.