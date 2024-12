Infezioni da Campylobacter

Coltura o PCR di un campione fecale

Talvolta, emocoltura

I medici potrebbero prelevare un campione di feci da inviare in laboratorio per far crescere (in coltura) i batteri e identificarli. Comunque, le feci non sempre vengono esaminate. La coltura dei batteri nelle feci richiede diversi giorni e solitamente ai medici non serve sapere quali batteri abbiano causato la diarrea per poterla trattare in modo efficace. Tuttavia, se il soggetto presenta diarrea emorragica o la malattia appare grave, solitamente si esegue un esame delle feci. Un esame che identifica il materiale genetico dei batteri nelle feci, definito tecnica di reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction, PCR), può essere utilizzato in modo da poter rilevare i batteri più rapidamente. La tecnica PCR aumenta la quantità di DNA batterico per rilevarli più facilmente. Altri esami possono identificare rapidamente i batteri (antigeni) nelle feci.

Nel caso vengano identificati, i batteri sono sottoposti ad analisi per scoprire quali siano gli antibiotici efficaci (una procedura chiamata test di sensibilità agli antibiotici, o antibiogramma).

Se i medici sospettano che il sangue o altri organi siano stati infettati, prelevano un campione di sangue da sottoporre a coltura.