Esame microscopico o colturale

Il medico può diagnosticare la nocardiosi con l’identificazione dei batteri del genere Nocardia in un campione di tessuto infetto esaminato al microscopio. Oppure può inviare il campione di tessuto infetto in laboratorio per far crescere (in coltura) i batteri, se presenti, e identificarli. Il tessuto infetto viene individuato durante un esame obiettivo oppure radiograficamente o con altri esami di diagnostica per immagini.

Nel caso vengano identificati, i batteri del genere Nocardia sono sottoposti ad analisi per scoprire quali siano gli antibiotici efficaci (una procedura chiamata test di sensibilità agli antibiotici, o antibiogramma).