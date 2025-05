Antibiotici

Se l’erisipeloide interessa solo la cute, di solito si somministrano antibiotici, come penicillina o ampicillina, ciprofloxacina o clindamicina, per via orale per una settimana.

Se i batteri del genere Erysipelothrix si sono diffusi, si somministrano antibiotici per via endovenosa per un periodo più lungo.

Se è interessata una valvola cardiaca, frequentemente deve essere sostituita.