CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University

Le infezioni da enterococco sono causate da un gruppo di batteri Gram-positivi di forma sferica (cocchi) chiamati enterococchi, che risiedono normalmente nell’intestino delle persone sane ma talvolta causano infezioni.

(Vedere anche Panoramica sui batteri.)

Esistono oltre 17 specie di enterococchi, molte delle quali risiedono normalmente nell’intestino e solitamente non provocano malattie. Questi batteri, definiti flora residente, causano malattie solo in determinate circostanze, ad esempio quando penetrano in altre parti del corpo.

Le specie che causano più comunemente infezioni nelle persone sono Enterococcus faecalis ed Enterococcus faecium.

Gli enterococchi in genere sono causa di:

Infezioni delle vie urinarie (IVU)

Presenza di batteri nel sangue circolante (batteriemia)

Infezioni delle valvole cardiache (endocardite)

Infezioni della cute e dei tessuti sottocutanei (cellulite)

Infezione della prostata (prostatite)

Infezioni delle ferite

Ascessi addominali

I sintomi delle infezioni da enterococchi variano a seconda della sede dell’infezione.