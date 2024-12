Panoramica sulle infezioni da Clostridium

I clostridi, di solito Clostridium perfringens, sono spesso coinvolti nelle infezioni addominali, solitamente con altri batteri (infezioni anaerobiche miste).

I clostridi possono infettare anche la cistifellea e gli organi pelvici, come utero, tube di Falloppio e ovaie. I clostridi di solito infettano l’utero dopo un parto o un aborto eseguito in condizioni non sterili.

Le infezioni addominali e pelviche da Clostridium sono gravi e talvolta fatali. I clostridi producono grandi quantità di gas, che possono formare bolle e vescicole nel tessuto infetto. Spesso, l’infezione determina l’occlusione dei vasi sanguigni di piccolo calibro, con conseguente morte del tessuto infetto, dando luogo alla gangrena gassosa.

I sintomi includono dolore e febbre. L’addome è dolente al tatto. Se vi è infezione dell’utero, le donne possono presentare una secrezione ematica maleodorante dalla vagina. I sintomi possono evolvere a una complicanza potenzialmente letale chiamata sepsi.

Per diagnosticare le infezioni addominali e pelviche da Clostridium, i medici prelevano campioni di sangue o di tessuto infetto. I campioni vengono esaminati e inviati in laboratorio, dove è possibile far crescere (in coltura) i batteri, se presenti, e identificarli. Possono venire eseguite radiografie per verificare la presenza di gas prodotto dai clostridi.

Il trattamento delle infezioni addominali e pelviche da Clostridium comporta un intervento chirurgico (chiamato sbrigliamento) per rimuovere il tessuto infetto e necrotico. Per almeno 1 settimana vengono somministrati antibiotici, come la penicillina. A volte la penicillina è utilizzata insieme a un altro antibiotico chiamato clindamicina. Talvolta, se un organo (come l’utero) è gravemente infetto, viene asportato. Tale trattamento può evitare il decesso.