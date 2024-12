Peste e altre infezioni da Yersinia

Esame e coltura di campioni di sangue, espettorato o pus

A volte, altre analisi del sangue

La diagnosi tempestiva della peste è importante, in quanto più si ritarda il trattamento, maggiore è il rischio di morte.

Per diagnosticare la peste, i medici prelevano campioni di sangue, espettorato o pus dai linfonodi. I campioni vengono esaminati al microscopio e inviati in laboratorio per far crescere (in coltura) i batteri. Il campione di sangue viene anche analizzato alla ricerca di anticorpi. Possono essere eseguite analisi in grado di rilevare rapidamente i batteri o il loro materiale genetico (DNA), come la reazione a catena della polimerasi (PCR).

Se esiste il sospetto di peste polmonare, viene eseguita una radiografia del torace.