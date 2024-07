Infezioni da Staphylococcus aureus

È possibile prevenire la diffusione di questi batteri lavando sempre accuratamente le mani con acqua e sapone o applicando gel disinfettanti a base di alcol.

Alcuni medici consigliano l’applicazione dell’antibiotico mupirocina all’interno delle narici per eliminare gli stafilococchi dal naso. Tuttavia, poiché l’uso eccessivo di mupirocina può causare resistenza alla mupirocina, questo antibiotico si utilizza soltanto quando i soggetti sono a rischio di contrarre l’infezione. Per esempio, viene prescritto ai pazienti che devono sottoporsi a certi interventi oppure agli individui che vivono in un luogo in cui l’infezione cutanea è in via di diffusione.

Se i portatori di stafilococchi devono essere sottoposti ad alcuni tipi di intervento chirurgico, prima dell’intervento vengono spesso trattati con antibiotici.

Le persone affette da infezione cutanea da stafilococco non devono manipolare gli alimenti.

In alcune strutture sanitarie, al momento del ricovero dei pazienti si esegue di routine lo screening per MRSA. Alcune strutture eseguono lo screening solo sui pazienti maggiormente a rischio di contrarre un’infezione da MRSA, come coloro che sono in procinto di sottoporsi a certi interventi chirurgici. Lo screening comporta l’analisi di un campione prelevato dal naso con un tampone di cotone. Se viene rilevato un ceppo di MRSA, le persone vengono isolate per prevenire la diffusione dei batteri.