Il batterio Clostridium botulinum forma cellule quiescenti chiamate spore. Tali spore quiescenti sono ampiamente presenti nell’ambiente, inclusi il terreno e l’acqua dei fiumi e dei mari. Come i semi, le spore possono esistere allo stato quiescente per molti anni e sono molto resistenti alla distruzione, ad esempio con il calore. In presenza di umidità e di nutrienti e in assenza di ossigeno (come nell’intestino o in barattoli di vetro o di metallo sigillati), le spore si sviluppano in batteri attivi che producono tossine. Alcune tossine prodotte dal Clostridium botulinum non vengono distrutte dall’acido gastrico o dagli enzimi protettivi dell’intestino.

Il Clostridium botulinum è comune nell’ambiente e le spore possono essere trasportate dall’aria. Raramente, i casi di botulismo derivano dall’ingestione o dall’inalazione di piccole quantità di terra o di polvere che contengono le spore. Inoltre, la tossina può essere usata come arma. Le spore possono entrare nel corpo anche attraverso gli occhi o la pelle, se ferita.

Di rado, il botulismo si è sviluppato dopo un’iniezione di tossina botulinica (onabotulinumtoxinA) per motivi estetici, ad esempio per le rughe, o per motivi medici, come per la cefalea emicranica.

Tuttavia, la maggior parte dei casi è dovuta all’ingestione di alimenti che contengono le tossine.

Esistono forme diverse di botulismo, che hanno cause diverse. Le forme più comuni sono:

Botulismo alimentare

Botulismo da ferita

Botulismo infantile (discusso in altra sede)

Una rara forma di botulismo è chiamata botulismo da tossiemia intestinale. Può verificarsi se le spore penetrano nell’intestino, dove producono la tossina. Quando il botulismo da tossiemia intestinale si verifica nei lattanti, viene definito botulismo infantile. Nei bambini di età pari o superiore a 1 anno e negli adulti, il botulismo è chiamato botulismo da tossiemia intestinale dell’adulto. Questi due tipi di botulismo da tossiemia intestinale differiscono dal botulismo alimentare, che è più comune e si verifica quando vengono ingeriti alimenti contaminati dalla tossina. Non è chiaro come le spore penetrino nell’intestino nel botulismo da tossiemia intestinale. Nei neonati, la causa può essere il consumo di miele o il trovarsi in un luogo con terreno contaminato. Nel caso degli adulti, chi ha subito un intervento chirurgico allo stomaco o all’intestino, è affetto da malattia infiammatoria intestinale o ha assunto antibiotici, presenta un rischio maggiore di sviluppare botulismo da tossiemia intestinale.

Botulismo alimentare Il botulismo alimentare si manifesta quando si consuma cibo contaminato con la tossina botulinica prodotta dai batteri della specie Clostridium botulinum. La tossina penetra nel torrente ematico dall’intestino tenue e raggiunge i nervi. Gli alimenti possono essere contaminati se non sono stati cotti a sufficienza prima della conservazione. Le fonti più comuni di botulismo alimentare sono: Conserve fatte in casa, in particolare gli alimenti a basso contenuto acido, come asparagi, fagiolini, barbabietole e mais. Altre fonti includono aglio sott’olio, peperoncini, pomodori in scatola, patate al cartoccio che sono state lasciate troppo a lungo a temperatura ambiente e pesce inscatolato fatto in casa o fermentato. Tuttavia, circa il 10% delle epidemie deriva dal consumo di alimenti precotti, il più delle volte verdure, pesce, frutta e condimenti (come salse). Più raramente, il botulismo è causato dal consumo di manzo, latticini, maiale, pollame o certi altri alimenti. La refrigerazione del cibo non rende gli alimenti sicuri, in quanto alla normale temperatura di frigorifero i clostridi sono in grado di produrre alcune tossine.