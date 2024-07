Panoramica sui batteri anaerobi

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University

I batteri sono organismi unicellulari microscopici. Esistono migliaia di diversi tipi e vivono in tutti gli ambienti immaginabili a livello mondiale. Vivono nel terreno, nell’acqua di mare e in profondità dentro la crosta terrestre. Alcuni batteri sono stati individuati anche nei rifiuti radioattivi.

Molti batteri vivono nel corpo umano e negli animali (sulla pelle e nelle vie respiratorie, nella bocca, nell’apparato digerente e nella vagina) senza provocare alcun danno. Tali batteri innocui sono definiti batteri commensali, flora residente o microbioma. Gran parte della flora batterica residente è in effetti utile per l’uomo. Per esempio, aiuta a digerire il cibo o a prevenire lo sviluppo di altri batteri più pericolosi.

Solo pochi tipi di batteri causano sempre malattie quando sono presenti. Essi sono chiamati patogeni. A volte possono causare malattie anche batteri inoffensivi che normalmente risiedono nel corpo, per esempio quando si spostano dalla loro sede abituale. I batteri possono causare patologie producendo sostanze dannose (tossine) e/o invadendo i tessuti.

I batteri possono essere classificati in diversi modi; uno si basa sul fatto che abbiano bisogno o meno di ossigeno per vivere e riprodursi.

I batteri aerobi hanno bisogno di ossigeno

I batteri anaerobi hanno difficoltà a vivere o riprodursi in presenza di ossigeno

I batteri facoltativi possono vivere e riprodursi in presenza o in assenza di ossigeno

I batteri anaerobi costituiscono gran parte della normale flora residente sulle mucose, specialmente nella bocca, nella parte inferiore dell’apparato gastrointestinale e nella vagina. Questi anaerobi possono causare malattie quando le mucose subiscono danni. Gli anaerobi che provengono dall’esterno del corpo possono talvolta causare malattie quando penetrano in lesioni cutanee o vengono ingeriti.

Le infezioni causate dai batteri anaerobi includono:

Spesso, nei tessuti infetti sono presenti diverse specie di batteri anaerobi e, frequentemente, anche batteri aerobi. Le infezioni dovute a più di una specie di batteri anaerobi o a una combinazione di batteri anaerobi e aerobi sono chiamate infezioni anaerobiche miste.