Leptospirosis

Antibiotici

Per la sindrome di Weil, eventuali trasfusioni di sangue ed emodialisi

Le infezioni lievi vengono trattate con antibiotici come amoxicillina, ampicillina e doxiciclina per via orale.

Per le infezioni gravi si somministrano in vena (per via endovenosa) antibiotici come penicillina, ampicillina o ceftriaxone. Può anche essere necessaria la somministrazione di liquidi con contenuto di sali.

I pazienti con infezione grave (sindrome di Weil) possono necessitare di trasfusioni di sangue e, se presentano insufficienza renale, dell’emodialisi.

I soggetti che hanno contratto l’infezione non devono essere isolati, ma è necessario prestare attenzione alla manipolazione e allo smaltimento delle urine.