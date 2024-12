Infezioni da Klebsiella, Enterobacter e Serratia

Esame e coltura di un campione di tessuto infetto

I medici sospettano una di queste infezioni nei soggetti ad alto rischio di contrarle, come chi vive in una struttura di lungodegenza o in un luogo in cui si è verificata un’epidemia.

Per confermare la diagnosi, i medici prelevano un campione di espettorato, secrezioni polmonari (ottenute tramite broncoscopio), sangue, urina o tessuto infetto. Il campione viene colorato con il colorante di Gram, sottoposto a coltura ed esaminato al microscopio. Questi batteri possono essere facilmente identificati.

Altre analisi dipendono dal tipo di infezione. Potrebbero includere esami di diagnostica per immagini come ecografie, radiografie e la tomografia computerizzata (TC).

I batteri identificati nei campioni vengono sottoposti ad analisi per scoprire quali antibiotici siano potenzialmente efficaci (una procedura chiamata test di sensibilità agli antibiotici, o antibiogramma).