Relapsing Fever

Una zecca molle diviene infetta quando si alimenta del sangue di roditori (come tamie e scoiattoli) portatori di batteri del genere Borrelia. La zecca trasmette i batteri all’uomo attraverso la puntura.

La febbre ricorrente trasmessa da zecche molli è presente nelle Americhe, in Africa, in Asia e in Europa. Negli Stati Uniti la malattia si manifesta principalmente negli stati occidentali, soprattutto tra maggio e settembre. Se si dorme in una baita in montagna infestata da roditori, vi sono maggiori probabilità di venire punti da zecche infette. Tuttavia, dato che le zecche si nutrono di notte e non restano attaccate per molto tempo, le persone spesso non ricordano di essere state punte da una zecca. Anche chi pratica l’esplorazione delle grotte (speleologia) è a rischio di infezione.

Zecche molli che trasmettono la febbre ricorrente Nascondi dettagli Svariate specie di zecche molli trasmettono la febbre ricorrente. Questa immagine mostra una specie di zecca molle detta Ornithodoros. Immagine per gentile concessione di Jim Occi, BugPics, Bugwood.org.

Le zecche dure che trasmettono la febbre ricorrente sono le stesse che trasmettono la malattia di Lyme. Pertanto, negli Stati Uniti la febbre ricorrente causata dalle zecche dure si manifesta nelle stesse aree in cui è presente la malattia di Lyme: gli stati nordorientali e il Midwest settentrionale. Quando queste zecche trasmettono la febbre ricorrente, possono trasmettere anche la malattia di Lyme e le persone possono contrarre più di un’infezione contemporaneamente.

Le zecche si infettano quando si nutrono del sangue di roditori (come il peromisco o topo dai piedi bianchi) portatori di batteri del genere Borrelia. La zecca trasmette i batteri all’uomo attraverso la puntura.

Coloro che vivono in aree boschive oppure passeggiano nell’erba alta o nei boschi hanno maggiori probabilità di venire punti da zecche infette.

Zecche dure che trasmettono la febbre ricorrente Nascondi dettagli La zecca dura Ixodes scapularis (zecca del cervo) è una delle specie che trasmettono la febbre ricorrente. Immagine per gentile concessione di James Gathany tramite la Public Health Image Library dei Centers for Disease Control and Prevention.