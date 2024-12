Esame e coltura di un campione di espettorato, pus o tessuto

A volte esami di diagnostica per immagini

I medici sospettano l’actinomicosi nei soggetti che presentano ascessi, tessuto cicatriziale e fistole che ne sono indicativi.

Ottengono quindi campioni di espettorato, pus o tessuto che vengono esaminati per la presenza di diverse specie di Actinomyces, come Actinomyces israelii. Spesso, un ago viene inserito attraverso la pelle per prelevare un campione da un ascesso o un tessuto infetto. A volte si fa uso della tomografia computerizzata (TC) o dell’ecografia per aiutare i medici a posizionare l’ago nell’area infetta. A volte si esegue un intervento chirurgico per asportare il campione. Il campione viene esaminato al microscopio e inviato a un laboratorio per far crescere (in coltura) i batteri, se presenti.

L’identificazione dei batteri nel campione di espettorato, pus o tessuto conferma la diagnosi.

Talvolta vengono eseguiti esami di diagnostica per immagini (radiografie o TC) per determinare il numero, la dimensione e la posizione esatta degli ascessi.