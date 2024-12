Infezioni da Salmonella

I batteri Gram-negativi del genere Salmonella di norma causano diarrea e talora un’infezione più grave chiamata febbre tifoide.

Di solito i soggetti si infettano mangiando cibo contaminato, come uova o pollo poco cotti.

In genere i batteri infettano il tratto digerente, ma possono viaggiare attraverso il sangue e infettare altre parti del corpo.

I pazienti lamentano nausea e dolore addominale crampiforme, seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito.

L’identificazione dei batteri in un campione, solitamente di feci, conferma la diagnosi.

Si provvede a reintegrare i liquidi persi.

Gli antibiotici di solito non sono utili nei soggetti con infiammazione dello stomaco e dell’intestino che provoca diarrea (gastroenterite), ma sono utili nei soggetti a rischio di o con batteriemia, alcune altre infezioni o un ascesso.

(Vedere anche Panoramica sui batteri.)

Esistono oltre 2.500 tipi diversi di batteri del genere Salmonella.

I batteri del genere Salmonella causano svariati tipi di infezione. Nella maggior parte dei casi, questi batteri causano gastroenterite, ma a volte provocano la febbre tifoide, un’infezione più grave.

Alcune specie di Salmonella risiedono solo negli esseri umani. Altre specie di Salmonella solitamente risiedono nel tratto digerente di molti animali domestici e selvatici, come bovini, ovini, suini, pollame, rettili (come serpenti e lucertole) e anfibi (come le tartarughe). Molti di questi animali possono causare infezioni negli esseri umani.

I batteri del genere Salmonella vengono eliminati nelle feci di persone o animali infetti, creando contaminazione. Negli Stati Uniti, negli anni ’70 molte infezioni sono state trasmesse da tartarughe tenute come animali domestici, quindi è stata creata una legge per vietare la vendita di tartarughe che hanno un guscio di lunghezza inferiore a 10,5 centimetri. Questa legge ha determinato un calo delle infezioni. Tuttavia, le tartarughe sono ancora vendute illegalmente e causano infezioni nell’uomo. Fino al 90% dei rettili e degli anfibi tenuti come animali domestici, come serpenti e lucertole, e possibilmente gli anfibi (a seconda della specie). per esempio le rane acquatiche, è infetto da Salmonella.

Solitamente le persone contraggono l’infezione mangiando uova o pollame poco cotti e talvolta carne di manzo o di maiale poco cotta, latticini non pastorizzati (come il latte grezzo) oppure frutti di mare o frutta e verdura fresca contaminati. I batteri della Salmonella possono infettare le ovaie delle galline e quindi infettare l’uovo prima che venga deposto. Altri cibi possono essere contaminati dalle feci animali (per esempio, nei mattatoi) o da coloro che venendo a contatto con cibo infetto non si lavano adeguatamente le mani dopo essere stati in bagno. È anche possibile rimanere contagiati bevendo acqua contaminata dal virus.

Altre fonti di infezione segnalate sono il colorante rosso carminio e la marijuana contaminata.

Poiché l’acido gastrico tende a distruggere la Salmonella, affinché l’infezione si sviluppi deve essere ingerito un gran numero di batteri, a meno che non si abbia una carenza di acido gastrico. Tale carenza può presentarsi in:

Bambini di età inferiore a 1 anno

Persone anziane

Persone che assumono antiacidi o farmaci che inibiscono la produzione di acido gastrico, compresi gli antagonisti dei recettori H2 dell’istamina (come la famotidina) o gli inibitori della pompa protonica (come l’omeprazolo).

Soggetti che hanno subito l’asportazione chirurgica di una parte dello stomaco

I batteri del genere Salmonella causano infiammazione dell’intestino (gastroenterite) e sono una causa comune di diarrea.

Sapevate che...

Diffusione attraverso il sangue A volte i batteri penetrano nel sangue (causando batteriemia) e si diffondono nell’organismo, provocando infezioni o raccolte di pus (ascessi) in sedi lontane, come le ossa, le articolazioni, le vie urinarie e i polmoni. I batteri possono raccogliersi e causare infezione su protesi articolari o valvole cardiache artificiali, su innesti dei vasi sanguigni o su tumori. Anche il rivestimento delle arterie, solitamente dell’aorta (l’arteria più grande del corpo), può infettarsi. Gli ascessi e le arterie infette possono causare batteriemia cronica. L’infezione si diffonde nel sangue con maggiore probabilità nei seguenti soggetti: Neonati

Persone anziane, soprattutto quelle che vivono in case di riposo

Individui affetti da disturbi che influiscono sui globuli rossi, come l’anemia falciforme o la malaria

Soggetti con disturbi che indeboliscono il sistema immunitario, come l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) o il cancro

Soggetti che assumono farmaci che sopprimono il sistema immunitario, come quelli utilizzati per la cura del cancro o per prevenire il rigetto di organi trapiantati

Sintomi delle infezioni da Salmonella Quando l’intestino è colpito dall’infezione, i sintomi di gastroenterite di solito esordiscono 12-48 ore dopo l’ingestione dei batteri. Includono nausea e dolore addominale crampiforme, subito seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito. I sintomi si risolvono nel giro di 1-4 giorni. In alcuni casi, i sintomi sono più gravi e durano a lungo. Molto tempo dopo la scomparsa dei sintomi, alcuni soggetti continuano a eliminare i batteri nelle feci. Tali individui vengono chiamati portatori. Circa il 10-30% degli adulti sviluppa un’artrite reattiva settimane o mesi dopo la scomparsa della diarrea. L’artrite reattiva causa dolore e gonfiore, solitamente delle anche, delle ginocchia e del tendine di Achille (che collega l’osso del tallone al muscolo del polpaccio). Se si sviluppa batteriemia e l’infezione si diffonde possono presentarsi altri sintomi. Per esempio, in caso di infezione a un osso, l’area sovrastante è spesso dolorabile o dolente. In caso di infezione delle valvole cardiache, può sopravvenire respiro affannoso. Se l’aorta è infettata, si prova dolore anche alla schiena e all’addome. Le persone di solito si riprendono bene, ad eccezione di quelle che prima dell’infezione da Salmonella presentavano un disturbo, specialmente uno che indebolisce il sistema immunitario, o che sviluppano una complicanza dovuta all’infezione.

Diagnosi delle infezioni da Salmonella Coltura delle feci, del pus, del sangue o di un campione prelevato dal retto Per diagnosticare l’infezione da batteri del genere Salmonella, il medico preleva un campione di feci, pus o sangue oppure utilizza un tampone per ottenere un campione dal retto. Il campione viene inviato in laboratorio per poter far crescere (in coltura) i batteri, se presenti. L’identificazione dei batteri nel campione conferma la diagnosi. I batteri possono anche essere analizzati per determinare quali antibiotici siano efficaci (una procedura chiamata test di sensibilità agli antibiotici, o antibiogramma). Talvolta vengono eseguiti anche degli esami (ad esempio nei soggetti con gastroenterite) per identificare il materiale genetico dei batteri. I soggetti con fattori di rischio per batteriemia possono essere sottoposti a ulteriori esami per identificare le complicanze dell’infezione.

Trattamento delle infezioni da Salmonella Per la gastroenterite, liquidi

Per i soggetti a rischio di infezione grave o con batteriemia o un’altra infezione, antibiotici

Per gli ascessi, drenaggio chirurgico e antibiotici I soggetti con gastroenterite vengono trattati con liquidi somministrati per via orale o, in caso di sintomi gravi, in vena (per via endovenosa). Gli antibiotici non riducono i tempi di guarigione della gastroenterite e possono prolungare l’eliminazione dei batteri nelle feci. Quindi, di solito non si somministrano antibiotici. Tuttavia, vengono somministrati antibiotici alle persone a rischio di batteriemia (come gli anziani residenti in case di riposo, i neonati o gli individui con infezione da HIV) e ai portatori di dispositivi o materiali impiantati (come articolazioni o valvole cardiache artificiali, oppure innesti di vasi sanguigni). Possono venire somministrate ciprofloxacina, azitromicina o ceftriaxone per diversi giorni. Ai bambini vengono somministrati trimetoprim/sulfametoxazolo. Alle persone con batteriemia si somministrano antibiotici come azitromicina, ciprofloxacina o ceftriaxone, talvolta per diverse settimane. Gli ascessi vengono drenati chirurgicamente e vengono somministrati antibiotici per svariate settimane. Se l’infezione è diffusa all’aorta, a una valvola cardiaca o ad altre aree (per esempio le articolazioni), di solito è necessario eseguire un intervento chirurgico e somministrare antibiotici per settimane o mesi.

Prevenzione delle infezioni da Salmonella Tra i modi per prevenire le infezioni da Salmonella vi sono: Cuocere in modo completo il pollame, le uova e la carne di manzo macinata

Non consumare cibi o bevande contenenti uova crude o latte crudo (non pastorizzato), come un impasto per biscotti, la maionese o alcuni condimenti per insalate fatti in casa

Lavare accuratamente frutta e verdura

Lavare le mani dopo essersi recati in bagno o aver cambiato un pannolino

Lavare le mani, le superfici di lavoro della cucina e gli utensili con acqua e sapone immediatamente dopo aver toccato carne o pollame crudi

Lavare le mani con il sapone dopo aver toccato anfibi, rettili, uccelli o pulcini e dopo il contatto con le feci di un animale domestico Per le persone ad alto rischio, come i bambini piccoli, è necessario adottare particolari precauzioni. Per esempio, dato che è altamente probabile che i rettili, gli anfibi (come le tartarughe), i pulcini e altri uccelli giovani siano infetti da Salmonella, ai bambini piccoli non deve essere consentito di toccare questi animali e non dovrebbero esserci anfibi in una casa dove si trova un lattante. I soggetti infetti devono evitare di preparare il cibo per gli altri. I viaggiatori possono adottare certe misure per aiutare a ridurre il rischio di sviluppare diarrea. Nonostante vi siano dei vaccini contro la febbre tifoide, non esiste un vaccino per prevenire la salmonellosi.