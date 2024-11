Infezioni da streptococco

La faringite di solito guarisce in 1-2 settimane, anche senza trattamento.

Gli antibiotici abbreviano la durata dei sintomi nei bambini piccoli, ma negli adolescenti e negli adulti hanno solo un effetto modesto sulla sintomatologia. Ciò nonostante, gli antibiotici vengono somministrati perché aiutano anche a prevenire la diffusione dell’infezione all’orecchio medio, dei seni paranasali e dell’osso mastoideo, come anche la diffusione da soggetto a soggetto. La terapia antibiotica aiuta anche a prevenire la febbre reumatica, anche se potrebbe non essere in grado di impedire l’infiammazione dei reni (glomerulonefrite). Di norma, non è necessario somministrare subito gli antibiotici; attendere 1 o 2 giorni affinché siano disponibili i risultati della coltura prima di avviare la terapia antibiotica non aumenta il rischio di febbre reumatica. Un’eccezione a questa regola riguarda i casi in cui un famigliare abbia, o abbia avuto, la febbre reumatica. In questo caso, è opportuno trattare il più rapidamente possibile tutti i famigliari affetti da infezione da streptococco.

Di solito, si somministra penicillina o l’amoxicillina per via orale per dieci giorni. In alternativa, è anche possibile iniettare una dose di penicillina di lunga durata (benzatina). I soggetti che non tollerano la penicillina possono assumere eritromicina, claritromicina o clindamicina per via orale per dieci giorni o azitromicina per cinque giorni.

I batteri che causano la faringite streptococcica non sono mai diventati resistenti alla penicillina. Negli Stati Uniti, circa il 5-10% di questi batteri è resistente all’eritromicina e agli antibiotici correlati (azitromicina e claritromicina), ma in alcuni Paesi oltre il 10% dei batteri è resistente.

Febbre, cefalea e mal di gola possono essere trattati con paracetamolo o con i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), che consentono di ridurre il dolore e la febbre. Tuttavia, i bambini non devono essere trattati con aspirina, in quanto questo farmaco aumenta il rischio della sindrome di Reye.

Non sono necessari né l’allettamento né l’isolamento del paziente.