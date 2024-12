Come si comporta il medico

Come si comporta il medico

Il medico inizia ponendo al paziente domande sui sintomi e sull'anamnesi. Esegue quindi un esame obiettivo. I risultati dell’anamnesi e dell’esame obiettivo spesso indicano al medico una causa e gli eventuali esami da effettuare (tabella Alcune cause e caratteristiche della debolezza muscolare).

Chiede ai pazienti di descrivere in dettaglio la loro debolezza. I medici chiedono

Quando è iniziata la debolezza

Se è iniziato improvvisamente o gradualmente

Se è costante o se sta peggiorando

Quali muscoli sono colpiti

Se e come la debolezza colpisce la capacità di svolgere alcune attività, come respirare, lavarsi i denti o pettinarsi i capelli, parlare, deglutire, alzarsi da una posizione seduta, salire le scale e camminare

Se sono presenti altri sintomi che indicano malfunzionamento del sistema nervoso, come problemi dell’eloquio o della vista, perdita di sensibilità o di memoria oppure convulsioni

Se una qualsiasi attività o condizione (come il calore o l’uso ripetuto di un muscolo) peggiora la debolezza

Quella che sembra una debolezza improvvisa è spesso una debolezza graduale, ma le persone non la notano finché non hanno difficoltà a fare qualcosa, come camminare o allacciarsi le scarpe.

In base alla descrizione della debolezza, i medici possono spesso identificare le cause più probabili, come nei seguenti casi:

Un disturbo muscolare: debolezza che inizia nelle anche e nelle cosce o nelle spalle (ovvero, le persone hanno difficoltà ad alzarsi o a sollevare le braccia sopra la testa) e non ha effetto sulla sensibilità

Un disturbo dei nervi periferici: debolezza che inizia nelle mani e nei piedi (ossia, le persone hanno difficoltà a sollevare una tazza, a scrivere o a salire su un marciapiede) e perdita di sensibilità

I medici chiedono informazioni anche su altri sintomi, che possono suggerire una o più cause possibili. Ad esempio, se le persone con mal di schiena e un’anamnesi di cancro riferiscono debolezza a una gamba, la causa può essere un cancro che si è diffuso e preme sul midollo spinale.

I medici pongono domande sulle condizioni che aumentano il rischio di disturbi che causano debolezza. Per esempio, chiedono al soggetto se soffra di ipertensione e aterosclerosi (che aumentano il rischio di ictus) o se abbia viaggiato in un’area in cui è comune la malattia di Lyme.

Vengono fatte domande sui sintomi che suggeriscono affaticamento o un altro problema, piuttosto che una vera debolezza muscolare. L’astenia tende a causare sintomi più generalizzati della debolezza muscolare vera e propria e non segue uno schema particolare. È sempre presente e colpisce tutto il corpo. Le persone che soffrono di una vera debolezza muscolare riferiscono spesso difficoltà a svolgere attività specifiche e la debolezza segue uno schema (ad esempio, peggiora dopo una camminata).

I medici pongono domande sui disturbi recenti o attuali che causano comunemente affaticamento, come una malattia grave recente o un disturbo dell’umore (come la depressione).

Si informano sull’uso passato e attuale di farmaci, alcol e sostanze illegali.

Il fatto che i membri della famiglia abbiano avuto sintomi simili, può aiutarli a determinare se la causa è ereditaria.

Durante l’esame obiettivo, i medici si concentrano sul sistema nervoso (esame neurologico) e sui muscoli.

Il medico osserva il modo di camminare di una persona, che può suggerire quale disturbo è alla base dei sintomi o la sua sede. Per esempio, se una persona trascina una gamba, non oscilla un braccio tanto quanto l’altro durante la deambulazione o entrambi, i sintomi potrebbero essere dovuti a un ictus. I medici controllano inoltre altri segni che indicano un malfunzionamento del sistema nervoso, come perdita di coordinazione o di sensibilità.

Esaminano i nervi cranici (che collegano il cervello agli occhi, alle orecchie, al viso e ad altre parti del corpo), ad esempio controllando i movimenti dell’occhio, la capacità di parlare chiaramente e la capacità di ruotare la testa (vedere la tabella Esame dei nervi cranici).

Vengono controllate le dimensioni dei muscoli e i movimenti involontari insoliti (come spasmi involontari e tremori). I medici osservano il movimento dei muscoli e controllano se esiste una resistenza involontaria al movimento (individuata quando provano a muovere un muscolo che hanno chiesto al paziente di rilassare).

Vengono controllati i riflessi. I riflessi sono una risposta automatica a uno stimolo. Ad esempio, i medici testano il riflesso nervoso del ginocchio colpendo delicatamente il tendine del muscolo che si trova sotto alla rotula con un martello di gomma. Normalmente, il ginocchio sussulta involontariamente. Questa valutazione aiuta i medici a identificare quale parte del sistema nervoso è probabilmente colpita, per quanto riguarda:

Il cervello o il midollo spinale: se i riflessi si attivano molto facilmente e sono molto forti

I nervi: se i riflessi si attivano a fatica e sono lenti o assenti

Viene esaminata la forza muscolare chiedendo alla persona di esercitare una spinta o una pressione contro resistenza o di fare movimenti che richiedono forza, come camminare sui talloni o sulla punta dei piedi o alzarsi.

Viene eseguito un esame obiettivo generale per ricercare altri sintomi che possono indicare una causa, come respiro affannoso (che potrebbe essere causato da una patologia cardiaca o polmonare).

Generalmente, se l’anamnesi e l’esame obiettivo non rivelano anomalie specifiche che suggeriscono un problema al cervello, al midollo spinale, al nervo o ai muscoli, molto probabilmente la causa è l’affaticamento.