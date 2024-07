Affaticamento

La necessità di effettuare esami dipende dai risultati dell’esame obiettivo e dall’anamnesi. Per esempio, i medici prescrivono analisi per l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e la tubercolosi se i soggetti presentano fattori di rischio. Solitamente si ricorre ad analisi per altre infezioni o tumori solo in presenza di riscontri che suggeriscono tali cause. In generale, è più probabile che i soggetti che presentano astenia da lungo tempo e coloro che presentano segni di allarme debbano essere sottoposti a esami.

In mancanza di altri segni oltre all’astenia, molti medici prescrivono alcuni esami del sangue di base. Per esempio, possono richiedere un emocromo completo, esami del sangue per misurare la funzionalità di fegato, tiroide e reni, e un esame del sangue chiamato velocità di eritrosedimentazione (VES) che può aiutare a determinare l’eventuale presenza di infiammazione. Tuttavia, tali esami del sangue spesso non consentono di risalire alla causa.