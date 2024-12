Correzione o eliminazione della causa

Farmaci

Talvolta stimolazione cerebrale profonda

Fisioterapia

Correggendo o eliminando la causa della distonia, se nota, si riducono solitamente gli spasmi. Ad esempio, i farmaci utilizzati per trattare la sclerosi multipla possono ridurre gli spasmi correlati a questa malattia. Se la distonia è dovuta a un farmaco antipsicotico, l’assunzione rapida di difenidramina tramite iniezione o per via orale in genere arresta rapidamente gli spasmi; l’antipsicotico viene sospeso.

Per la distonia generalizzata viene usato più comunemente un farmaco con effetti anticolinergici (come triesifenidile o benztropina). Questi farmaci riducono gli spasmi bloccando gli specifici impulsi nervosi coinvolti nell’attivazione dello spasmo. Tuttavia, possono anche causare stato confusionale, sonnolenza, bocca secca, visione offuscata, capogiri, stipsi, difficoltà a urinare e perdita di controllo della vescica, che sono problematici, soprattutto negli anziani. Vengono somministrati anche una benzodiazepina (un sedativo leggero) come il clonazepam, il baclofene (un miorilassante) o entrambi. Il baclofene può essere somministrato per via orale o tramite una pompa inserita nel canale spinale.

Se la distonia generalizzata è grave o non risponde al trattamento farmacologico, si può effettuare la stimolazione cerebrale profonda. In questa procedura, piccolissimi elettrodi vengono impiantati chirurgicamente nei gangli basali (aggregati di cellule nervose che aiutano ad avviare e a rendere fluidi i movimenti volontari dei muscoli). Gli elettrodi inviano piccole quantità di elettricità a zone specifiche dei gangli basali che provocano distonia, aiutando in questo modo ad alleviare i sintomi.

Alcune persone, in particolare i bambini con distonia sensibile alla dopamina, migliorano notevolmente quando vengono trattate con levodopa più carbidopa.

Per le distonie focali o segmentali o per la distonia generalizzata che interessa prevalentemente una parte del corpo, il trattamento di prima scelta è la tossina botulinica (una tossina batterica utilizzata per paralizzare i muscoli o trattare le rughe). Viene iniettata nei muscoli iperattivi. Il botulino indebolisce la contrazione muscolare, ma non colpisce i nervi. Queste iniezioni sono particolarmente utili per il blefarospasmo e per il torcicollo spasmodico. Tuttavia, esse vanno ripetute ogni 3-4 mesi perché l’efficacia della tossina botulinica diminuisce nel tempo. In alcuni soggetti che ricevono ripetutamene iniezioni botuliniche, il corpo produce anticorpi che disattivano la tossina. Se i muscoli interessati sono piccolissimi o in profondità nell’organismo, può essere effettuata l’elettromiografia (stimolazione dei muscoli e registrazione della loro attività elettrica) per identificare i muscoli in cui effettuare l’iniezione.

La fisioterapia può aiutare alcune persone, in particolare quelle trattate con la tossina botulinica.