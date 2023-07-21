skip to main content
MSDManuale MsdVersione per i pazienti
Mark Freedman, MD, MSc

Specializzazioni e competenze

  • Neurology and Neuroimmunology

Affiliazioni

  • Professor of Medicine, Neurology
  • University of Ottawa
  • Director, Multiple Sclerosis Research Unit, Neurology
  • Ottawa Hospital-General Campus

Capitoli e commenti del Manuale