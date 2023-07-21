honeypot link
skip to main content
Professionisti
Pazienti
Manuale Msd
Versione per i pazienti
ARGOMENTI DI MEDICINA
VITA SANA
SINTOMI
EMERGENZE
RISORSE
COMMENTI
INFORMAZIONI
ARGOMENTI DI MEDICINA
VITA SANA
Home
/
Informazioni sui Manuali MSD
/
Autori
/
mark freedman
/
Mark Freedman, MD, MSc
Specializzazioni e competenze
Neurology and Neuroimmunology
Affiliazioni
Professor of Medicine, Neurology
University of Ottawa
Director, Multiple Sclerosis Research Unit, Neurology
Ottawa Hospital-General Campus
Capitoli e commenti del Manuale
Capitoli
Sintomi e diagnosi dei disturbi cerebrali, del midollo spinale e dei nervi
Diagnosi di disturbi cerebrali, del midollo spinale e dei nervi
Biologia del sistema nervoso