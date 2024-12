Ipokaliemia (bassi livelli di potassio nel sangue)

Integratori di potassio

Un’eventuale condizione patologica di base per l’ipokaliemia deve essere trattata.

I livelli di potassio possono essere in genere ripristinati assumendo integratori per via orale. Dato che il potassio può irritare l’apparato digerente, gli integratori devono essere somministrati in piccole dosi durante i pasti e più volte al giorno, invece che in un’unica dose. Particolari tipi di integratori di potassio, come il cloruro di potassio rivestito di cera o microincapsulato, risultano molto meno irritanti per l’apparato digerente.

Per un trattamento più rapido dell’ipokaliemia, viene somministrato potassio per via endovenosa nelle seguenti situazioni:

Il livello di potassio è pericolosamente basso.

Il basso livello di potassio causa alterazioni del ritmo cardiaco.

Gli integratori assunti per via orale non sono efficaci.

I soggetti continuano a perdere una quantità di potassio superiore a quella che può essere ripristinata con integratori per via orale.

La maggior parte dei soggetti che assumono diuretici non necessita di integratori di potassio. Tuttavia, il medico valuta periodicamente i livelli di potassio nel sangue in modo tale da prescrivere integratori, se necessario. In alternativa è possibile usare diuretici che aiutano i reni a trattenere il potassio (diuretici risparmiatori di potassio), come l’amiloride, l’eplerenone, lo spironolattone o il triamterene, ma questi farmaci sono utilizzati solo nei soggetti con funzionalità renale normale.

Quando insieme all’ipokaliemia si manifesta ipomagnesemia, viene trattata anche questa condizione.