Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e altre malattie dei motoneuroni (MNM)

Fisioterapia

Farmaci per alleviare i sintomi

Le malattie dei motoneuroni non hanno un trattamento o una cura specifici. Tuttavia, i ricercatori continuano ad adoperarsi per trovare trattamenti sicuri ed efficaci.

La cura fornita da un team eterogeneo di operatori sanitari (un team multidisciplinare) aiuta le persone a vivere con questa invalidità progressiva. La fisioterapia aiuta a mantenere la forza muscolare e a mantenere flessibili le articolazioni, aiutando così a prevenire le contratture. Gli infermieri o gli assistenti devono alimentare i pazienti con difficoltà di deglutizione facendo attenzione a evitare i soffocamenti. Alcune persone devono essere alimentate tramite una sonda inserita attraverso la parete addominale nello stomaco (sonda gastrostomica).

Alcuni farmaci possono contribuire ad alleviare i sintomi:

Il baclofene può aiutare a ridurre la spasticità dei muscoli.

La fenitoina o il chinino possono aiutare a diminuire i crampi.

I farmaci con effetti anticolinergici, come il glicopirrolato, possono essere usati per ridurre la salivazione, perché uno degli effetti anticolinergici è ridurre la formazione di saliva.

L’amitriptilina o la fluvoxamina (antidepressivi) possono aiutare le persone con variabilità emotiva o depressione. Un farmaco che combina il destrometorfano (un sedativo della tosse) con la chinidina può aiutare a controllare la variabilità emotiva.

In alcune persone con sclerosi laterale amiotrofica, il riluzolo, un farmaco che protegge le cellule nervose, può prolungare la vita di alcuni mesi. Questo farmaco si assume per bocca. L’edaravone, un farmaco più recente, può rallentare in una certa misura il declino della funzionalità nei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica. La combinazione fenilbutirrato di sodio/taurursodiolo sembra rallentare il declino della funzionalità, così come il tofersen, una terapia antisenso, che rallenta anche la progressione della malattia. Deve essere somministrata mediante iniezione endovenosa (EV) o in un muscolo (per via intramuscolare, IM). Il tofersen deve essere iniettato nello spazio intorno al midollo spinale (iniezione intratecale).

Se si sviluppa dolore con il progredire della malattia (ad esempio, se si manifesta dolore quando una persona deve stare seduta troppo a lungo), possono essere utili le benzodiazepine, che sono dei sedativi leggeri.

Un intervento chirurgico per migliorare la deglutizione è utile solo in alcuni soggetti con paralisi bulbare progressiva.

Dal momento che la sclerosi laterale amiotrofica e la paralisi bulbare progressiva sono progressive e incurabili, si consiglia alle persone che hanno una di queste malattie di redigere dichiarazioni anticipate di trattamento che specifichino il tipo di cura che desiderano in fase terminale.