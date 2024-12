Panoramica sulle malattie del midollo spinale

A causa del modo in cui il midollo spinale funziona ed è organizzato, il danno che lo interessa produce spesso modelli specifici di sintomi in base alla sede in cui è avvenuta la lesione. Quanto segue può verificarsi secondo vari modelli:

Identificando le funzioni che sono state perse, spesso il medico è in grado di determinare quale parte del midollo spinale (come la parte anteriore, posteriore, laterale, centrale o l’intero midollo) è danneggiata. Individuando la localizzazione specifica dei sintomi (ad esempio, quali muscoli sono paralizzati e quali parti del corpo non hanno sensibilità), il medico può determinare dov’è danneggiato il midollo spinale (ossia il livello specifico nel midollo spinale).

Le funzioni controllate da aree del midollo spinale al di sotto del danno possono essere parzialmente o completamente perse. Le funzioni controllate dalle aree del midollo spinale sopra la zona colpita non sono interessate.

Quando la debolezza o la paralisi si manifesta in modo improvviso, i muscoli diventano flaccidi e perdono tonicità. Dopo che i muscoli sono diventati flaccidi, il tono muscolare aumenta nel giro di qualche giorno o settimana, e i muscoli tendono a contrarsi involontariamente (spasmi o spasticità).

Se il midollo spinale subisce un danno graduale a causa di malattie (come la spondilosi cervicale e la paraplegia spastica ereditaria), si può verificare una paralisi con un aumento del tono muscolare e spasmi muscolari (la cosiddetta paralisi spastica).

Gli spasmi possono avvenire perché i segnali provenienti dal cervello non riescono ad attraversare la zona danneggiata in modo da controllare alcuni riflessi. Di conseguenza, i riflessi diventano più pronunciati in giorni o settimane. In seguito, i muscoli controllati dal riflesso possono a volte irrigidirsi, indurirsi e contrarsi in modo incontrollato.