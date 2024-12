Risonanza magnetica per immagini

Puntura lombare

Altri esami per ricercare le cause

La diagnosi di mielite trasversa acuta è suggerita dai sintomi. Ma il medico deve distinguere la mielite trasversa acuta dagli altri disturbi che causano sintomi simili, come la sindrome di Guillain-Barré, la compressione del midollo spinale o il blocco dell’afflusso sanguigno al midollo spinale.

Innanzitutto, viene effettuata una risonanza magnetica per immagini (RMI) del midollo spinale. La RMI aiuta a eliminare altre possibili cause trattabili dei sintomi, come la compressione del midollo spinale. Se la mielite è grave, la RMI mostra in genere un gonfiore del midollo spinale dovuto all’infiammazione.

Per ottenere un campione di liquido cerebrospinale midollare, si esegue una puntura lombare (rachicentesi). In presenza di mielite trasversa acuta, il numero di alcune cellule leucocitarie e il livello di proteine nel liquido cerebrospinale aumenta.

Vengono effettuati altri esami, come una radiografia ed esami del sangue, per cercarne le cause. Il medico s’informa inoltre dell’uso di farmaci e di sostanze per uso ricreativo che possono causare la mielite trasversa acuta.