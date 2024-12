Se viene individuato un disturbo che può essere la causa dei crampi muscolari, viene trattato.

In caso di crampo, spesso il solo fatto di stirare il muscolo colpito dà sollievo. Ad esempio, per un crampo al polpaccio, la persona può tirare il piede e le dita verso l’alto con una mano, oppure può fare lo stretching del podista. I massaggi possono alleviare temporaneamente alcuni tipi di crampi

La maggior parte dei farmaci o degli integratori prescritti per prevenire i crampi (compresi gli integratori di calcio, il magnesio carbonato e le benzodiazepine come il diazepam) non ha un’efficacia dimostrata e può causare effetti collaterali. Il chinino non viene più raccomandato come trattamento per i crampi muscolari a causa dei suoi effetti collaterali, come aritmia cardiaca, vomito, problemi di vista, ronzio alle orecchie e cefalea. La mexiletina (utilizzata per trattare l’aritmia cardiaca) può essere di aiuto, ma anch’essa ha molti effetti collaterali, come nausea, vomito, tremori (scuotimenti ritmici di una parte del corpo) e convulsioni.