Panoramica sui disturbi dei nervi cranici

Dodici paia di nervi, i nervi cranici, vanno direttamente dal cervello a varie parti della testa, del collo e del tronco. Alcuni sono implicati in sensazioni speciali (come la vista, l’udito e il gusto) e altri controllano i muscoli del viso o regolano le ghiandole. I nervi sono denominati e numerati (in base alla loro posizione, dalla parte anteriore del cervello a quella posteriore).

Schema dei nervi cranici

Un disturbo dei nervi cranici può insorgere in presenza di un danno o una disfunzione nelle sedi seguenti:

Le aree del cervello che controllano i nervi cranici (denominate centri o nuclei), come può avvenire quando un ictus danneggia l’area che controlla il nervo facciale

Le fibre nervose che collegano i nervi cranici al cervello, come avviene nell’oftalmoplegia internucleare

Un solo nervo cranico, come avviene nella paralisi oculomotoria, nella nevralgia del trigemino, nella paralisi di Bell e nello spasmo emifacciale

Alcuni disturbi dei nervi cranici interferiscono con il movimento degli occhi. I movimenti oculari sono controllati da 3 paia di muscoli. Questi muscoli muovono gli occhi in alto e in basso, a destra e a sinistra e diagonalmente. I muscoli sono controllati dai seguenti nervi cranici:

Se uno di questi nervi o l’area cerebrale che controlla questi muscoli è danneggiato, i muscoli possono paralizzarsi in vari gradi (detta paralisi) e il soggetto può non essere in grado di muovere normalmente gli occhi. La gravità della compromissione del movimento oculare dipende dal nervo colpito. Le persone con una di queste paralisi possono avere vista doppia quando guardano in determinate direzioni.

Sapevate che...

Sintomi dei disturbi dei nervi cranici I sintomi dei disturbi dei nervi cranici dipendono da quali nervi sono stati danneggiati e da come è avvenuto il danno. I disturbi dei nervi cranici possono avere effetti sull’odorato, sul gusto, sulla vista, sulla sensibilità del viso, sulle espressioni facciali, sull’udito, sull’equilibrio, sul linguaggio, sulla deglutizione e sui muscoli del collo. Ad esempio, la vista può essere interessata in vari modi: Se è danneggiato uno dei secondi nervi cranici (il nervo ottico), l’occhio colpito può perdere parzialmente o completamente la vista.

Se è danneggiato uno qualsiasi dei tre nervi cranici che controllano il movimento dell’occhio (Il III, il IV o il VI nervo cranico), la persona non riesce a muovere gli occhi normalmente. I sintomi comprendono la visione doppia quando si guarda in determinate direzioni.

Se è paralizzato il III nervo cranico (nervo oculomotore), il soggetto non riesce a sollevare la palpebra superiore, che si abbassa sull’occhio, interferendo con la vista. Se l’VIII nervo cranico (nervo auditorio o vestibolococleare) è danneggiato o malfunzionante, la persona può manifestare problemi di udito e/o avere vertigini (sensazione di stare girando, che l’ambiente circostante stia girando o entrambe le cose). I disturbi dei nervi cranici possono anche provocare vari tipi di dolore nel viso e nella testa.

Diagnosi dei disturbi dei nervi cranici Valutazione medica

Esami della funzione dei nervi cranici

In genere risonanza magnetica per immagini Quando il medico sospetta un disturbo dei nervi cranici, pone al soggetto domande dettagliate sui sintomi. Inoltre, esamina la funzione dei nervi cranici chiedendo al paziente di svolgere compiti semplici, come seguire con gli occhi un oggetto che si muove. Spesso è necessaria una scansione cerebrale con risonanza magnetica per immagini (RMI). Tabella Esame dei nervi cranici Tabella