Ipomagnesemia (bassi livelli di magnesio nel sangue)

Magnesio

Il magnesio viene somministrato per via orale in caso di carenza sintomatica o se il problema persiste. Ai soggetti con disturbo da uso di alcol di solito viene somministrato magnesio.

Se un livello molto basso di magnesio causa sintomi gravi oppure se i soggetti non sono in grado di assumere magnesio per via orale, il magnesio viene somministrato per iniezione in un muscolo o in una vena.

Nel trattare l’ipomagnesemia, il medico deve correggere anche anomalie di altri elettroliti, come ipocalcemia e ipokaliemia.

Vengono trattate malattie sottostanti che possono causare ipomagnesemia.