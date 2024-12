Panoramica sull’epatite virale acuta

Cure di supporto

Farmaci antivirali per l’epatite C acuta

Nella maggior parte dei soggetti con epatite virale acuta, non sono necessari trattamenti speciali. Un soggetto con epatite acuta grave, tuttavia, potrebbe avere bisogno di ricovero in ospedale per trattare i sintomi. Se il medico sospetta la comparsa di epatite fulminante, il soggetto viene ricoverato in modo da poter tenere sotto controllo lo stato mentale, eseguire dei test epatici e determinare se sia eventualmente necessario un trapianto di fegato.

Dopo i primi giorni, di solito torna l’appetito e il soggetto non ha bisogno di stare a letto. Non sono necessarie importanti limitazioni della dieta o dell’attività e integratori vitaminici. Dopo la scomparsa dell’ittero, nella maggior parte dei casi è possibile tornare al lavoro in sicurezza, anche se i test epatici non si sono del tutto normalizzati.

I soggetti con epatite devono evitare l’assunzione di alcol fino alla completa guarigione.

Il fegato infetto potrebbe non elaborare (metabolizzare) i farmaci normalmente. Il medico, pertanto, può dover sospendere o ridurre il dosaggio di un farmaco che potrebbe accumularsi a livelli dannosi per l’organismo (ad esempio warfarin o teofillina). Per tale motivo, chi soffre di epatite deve informare il medico di tutti i farmaci e delle altre sostanze assunti (sia su prescrizione sia da banco, comprese eventuali erbe medicinali), in modo tale da poter correggere la dose del farmaco, se necessario.

In caso di prurito, spesso è efficace la colestiramina per via orale.

Se l’epatite B provoca un’epatite fulminante, in genere il trattamento viene somministrato in unità di terapia intensiva. I farmaci antivirali possono essere utili. Tuttavia, il trapianto di fegato rappresenta il trattamento più efficace e la migliore speranza di sopravvivenza, specialmente per gli adulti.

I soggetti con l’infezione da epatite C acuta devono essere trattati con farmaci antivirali per ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione ad altre persone e ridurre il rischio che l’epatite diventi cronica.