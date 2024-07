Follicolite e ascessi cutanei

La follicolite è un’infezione di un follicolo pilifero. Somiglia a un piccolo foruncolo bianco o rosso in corrispondenza della base di un pelo. L’infezione può interessare uno o più follicoli. Ogni follicolo infetto è pruriginoso o lievemente doloroso, ma il paziente non presenta malessere generale.

Follicolite Immagine Immagine fornita dal Dott. Thomas Habif.

In alcuni casi, la follicolite può svilupparsi dopo un bagno caldo o un idromassaggio con acqua insufficientemente clorata. Tale condizione, talvolta chiamata “follicolite da bagno caldo” o “dermatite da bagno caldo”, è causata dal batterio Pseudomonas aeruginosa. Il suo esordio varia da 6 ore a 5 giorni dopo l’esposizione. Le aree cutanee coperte dai costumi da bagno, quali il tronco e i glutei, rappresentano le sedi più comuni.

Alcune persone sviluppano la follicolite leggera in aree umide e sottoposte a frizione, come le aree della pelle sotto l’equipaggiamento sportivo o sui glutei.

I peli infetti cadono o possono venire strappati con facilità, ma nuovi foruncoli tendono a svilupparsi.

A volte, dopo la rasatura i peli rigidi nella regione della barba (o in qualsiasi area che viene rasata) si arricciano e rientrano nella pelle (peli incarniti), producendo una lieve irritazione e infiammazione. Tuttavia, non è presente alcuna reale infezione. Questo tipo di follicolite è chiamata pseudofollicolite della barba, ma non si tratta di una vera e propria follicolite.

In caso di follicolite grave e ricorrente, il medico potrebbe prelevare una coltura batterica (un campione di pus viene inviato a un laboratorio e collocato in un mezzo di coltura che consente ai microorganismi di crescere). I risultati della coltura vengono usati per facilitare la scelta dell’antibiotico.

La follicolite viene curata con detergenti antibatterici o antibiotici applicati direttamente sulla pelle (topici). Aree vaste di follicolite potrebbero richiedere l’assunzione di antibiotici per via orale.

La follicolite da bagno caldo di norma si risolve spontaneamente senza trattamento. Tuttavia, è necessaria un’adeguata clorazione della vasca o dell’idromassaggio per impedire le recidive e proteggere gli altri dalle infezioni.

La follicolite della barba (causata da peli incarniti) viene trattata con vari metodi, con successo variabile. Potrebbe essere necessario che il paziente smetta temporaneamente di radersi.