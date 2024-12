La batteriemia può verificarsi durante:

Talune attività ordinarie

Procedure odontoiatriche o mediche

Alcune infezioni batteriche

Iniezione di sostanze illegali

Talvolta, attività ordinarie provocano una batteriemia in soggetti sani. Per esempio, lavarsi energicamente i denti può causare batteriemia perché i batteri che vivono sulle gengive intorno ai denti vengono immessi forzatamente in circolo. I batteri possono anche entrare in circolazione dall’intestino durante la digestione. La batteriemia che si verifica durante le attività ordinarie raramente causa infezioni.

Le procedure odontoiatriche o mediche possono provocare batteriemia. Durante le procedure odontoiatriche (come la pulizia dei denti eseguita dall’igienista dentale), i batteri possono spostarsi dalle gengive nel circolo ematico. La batteriemia può inoltre verificarsi quando si inserisce un catetere in vescica o nelle vie urinarie oppure una sonda nel tratto digerente. I batteri possono essere presenti nell’area in cui il catetere o la cannula sono stati inseriti (per esempio la vescica o l’intestino). Pur utilizzando tecniche sterili, queste procedure possono immettere i batteri nel flusso sanguigno. Il trattamento chirurgico delle ferite infette, degli ascessi (raccolte di pus) e delle piaghe da decubito può far migrare i batteri dalla sede infetta, causando batteriemia.

Nel caso di alcune infezioni batteriche, come la polmonite e gli ascessi cutanei, i batteri possono periodicamente entrare in circolo causando batteriemia. Molte comuni infezioni batteriche dell’infanzia causano batteriemia.

L’iniezione di sostanze illegali può causare batteriemia perché di solito gli aghi utilizzati sono contaminati da batteri e le persone potrebbero non pulire correttamente la pelle.