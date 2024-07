Un ascesso polmonare, di solito, deriva da batteri normalmente presenti nel cavo orale o nella faringe, che vengono inalati (aspirati) nei polmoni, avendo come esito l’infezione. Spesso, lesioni gengivali (parodontali) sono il focolaio batterico di partenza dell’ascesso polmonare.

L’organismo dispone di molti meccanismi di difesa (come la tosse) contro l’invasione batterica a livello polmonare. L’infezione si verifica soprattutto se il paziente è in stato di incoscienza oppure di forte sonnolenza per abuso di alcol o di sostanze per uso ricreativo, uso di farmaci, sedazione o anestesia, oppure per una malattia del sistema nervoso ed è quindi meno in grado di tossire per eliminare i batteri aspirati.

Se il sistema immunitario è indebolito, la formazione di un ascesso polmonare può originare dalla presenza di organismi che, normalmente, non si trovano nel cavo orale o nella faringe, come funghi o il Mycobacterium tuberculosis (il microrganismo responsabile della tubercolosi). Gli altri batteri che possono causare ascessi polmonari sono gli streptococchi e gli stafilococchi, tra cui lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, MRSA), che provoca un’infezione grave.

La formazione di un ascesso può, inoltre, essere dovuta a un blocco (ostruzione) delle vie aeree. Se i rami della trachea (bronchi) sono bloccati da una neoplasia maligna o dalla presenza di un corpo estraneo, l’ascesso si può formare a causa dell’accumulo di secrezioni (muco) posteriormente all’ostruzione. In alcuni casi, tali secrezioni sono penetrate dai batteri. L’ostruzione impedisce alle secrezioni a carica batterica di essere espulse tramite tosse attraverso le vie aeree.

In rari casi, un ascesso polmonare può essere causato da batteri o coaguli di sangue infetti che raggiungono attraverso il torrente ematico i polmoni da un’altra sede infetta dell’organismo (emboli settici polmonari).

In linea generale, si sviluppa un solo ascesso polmonare a seguito di un’aspirazione o ostruzione delle vie aeree. Qualora si formino più ascessi, in genere la formazione interessa lo stesso polmone. Se un’infezione si diffonde ai polmoni attraverso il torrente ematico, possono svilupparsi numerosi ascessi disseminati in entrambi i polmoni. Questo problema è più comune in coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa utilizzando tecniche non asettiche (aghi contaminati).

Infine, la maggior parte degli ascessi si apre in una via aerea, cosicché una grande quantità di espettorato viene eliminato con la tosse. La rottura di un ascesso lascia una cavità nel polmone che si riempie di liquido e aria. Talvolta un ascesso si apre nello spazio situato tra i foglietti di rivestimento dei polmoni e la parete toracica (cavo pleurico), riempiendo tale spazio di pus. Questa condizione prende il nome di empiema.